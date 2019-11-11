Звезде «Дома-2» грозит суд за разбитое авто

Алене Рапунцель грозят судебные разборки за разбитый автомобиль

Алена Рапунцель и Роман Макеев могут претендовать на звание самых ярких участников проекта «Дом-2». Именно за их взаимоотношениями особенно остро следит большинство зрителей. К примеру, недавно стало известно, что Алена попросила Макеева пожить отдельно для того, чтобы она смогла прийти в себя и разобраться со своими чувствами.

При этом сам Роман убежден, что ключевую роль здесь сыграла мама Алены. Он считает, что когда женщина поняла, что у него серьезные намерения, она решила помешать их взаимоотношениям. View this post on Instagram

Между тем, отдельные сложности создает и законная супруга Макеева. Диана решила подать в суд иск на Рапунцель. Как выяснилось, еще в августе девушка разбила ее автомобиль. Диана считает, что половина автомобиля принадлежит ей. По этой причине она намерена взыскать с Алены компенсацию за порчу имущества.