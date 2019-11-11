Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алене Рапунцель грозят судебные разборки за разбитый автомобиль 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Звезде «Дома-2» грозит суд за разбитое авто
Фото: @alenatoffi_official
Алена Рапунцель и Роман Макеев могут претендовать на звание самых ярких участников проекта «Дом-2». Именно за их взаимоотношениями особенно остро следит большинство зрителей. К примеру, недавно стало известно, что Алена попросила Макеева пожить отдельно для того, чтобы она смогла прийти в себя и разобраться со своими чувствами.
При этом сам Роман убежден, что ключевую роль здесь сыграла мама Алены. Он считает, что когда женщина поняла, что у него серьезные намерения, она решила помешать их взаимоотношениям. View this post on Instagram
Между тем, отдельные сложности создает и законная супруга Макеева. Диана решила подать в суд иск на Рапунцель. Как выяснилось, еще в августе девушка разбила ее автомобиль. Диана считает, что половина автомобиля принадлежит ей. По этой причине она намерена взыскать с Алены компенсацию за порчу имущества.
«Половина машины, которая принадлежит Роману, уверена, он тебе простил, мою верни!» — обратилась Диана Макеева к Рапунцель.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Teleprogramma.pro: последние новости
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии Игнор мамы: дети Рудковской воспротивились съемкам в новом шоу Игнор мамы: дети Рудковской воспротивились съемкам в новом шоу
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Соколова заключили под стражу
Соколова заключили под стражу
В Подмосковье объявился кислотный маньяк
В Подмосковье объявился кислотный маньяк 3
Обнаружено тело жертвы Соколова
Обнаружено тело жертвы Соколова 1
Россияне попали под обстрел в Донбассе
Россияне попали под обстрел в Донбассе 24
Назван первый шаг для реинтеграции Донбасса
Назван первый шаг для реинтеграции Донбасса
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
00:20
Малышева в «странном состоянии» попала на видео
Шоу-бизнес
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
01:35
Лобода оконфузилась на «Золотом граммофоне»
Шоу-бизнес
«Дело Голунова» стало секретным
00:51
«Дело Голунова» стало секретным
Происшествия
Асмус пригрозили кровавой расправой
01:23
Асмус пригрозили кровавой расправой
Шоу-бизнес
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
01:22
Ведьма страшная. Доцент объяснил убийство аспирантки
Происшествия
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
03:54
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
В мире
Соколов разрыдался в суде
00:19
Соколов разрыдался в суде
Происшествия Криминал
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
00:25
Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк
Шоу-бизнес Другое
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
02:19
Зеленский и его жена попали на обложку Vogue
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение