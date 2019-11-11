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Плющенко отреагировал на слова Собчак о разладе в его семье 

Teleprogramma.pro + ещё 4 1 час назад
Плющенко ответил Собчак
Фото: РИА Новости
Яна Рудковская решила показать повседневную жизнь своей семьи в новом реалити-шоу «ЯнаСупер». Продюсером программы выступила Ксения Собчак. Телеведущая заявила, что и в семье Рудковской и Плющенко существуют сложности.
Этим мнением Собчак поделилась накануне, добавив, что Яна «не тот человек, за которого себя выдает». По мнению Собчак, у Рудковской те же проблемы, что и у большинства людей.
«И с мужем не все хорошо», — добавила Ксения.
Супруг Яны Евгений Плющенко решил отреагировать на эти слова. В своем микроблоге он разместил фото, для которого позировал вместе с женой и сыном Сашей. При этом фигурист нежно обнимает супругу и ребенка.
«С любимыми не расставайтесь», — подписал фото Евгений.
Подписчики поддержали Евгения.
«Каждому по сердечку», «После шоу смотрю на вашу семью другими глазами! Классные», «Крутотень. Какие вы все классные», — написали фолловеры.
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Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко
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