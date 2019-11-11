Плющенко ответил Собчак

Плющенко отреагировал на слова Собчак о разладе в его семье

Этим мнением Собчак поделилась накануне, добавив, что Яна «не тот человек, за которого себя выдает». По мнению Собчак, у Рудковской те же проблемы, что и у большинства людей.

«И с мужем не все хорошо», — добавила Ксения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) 10 Ноя 2019 в 10:44 PST Супруг Яны Евгений Плющенко решил отреагировать на эти слова. В своем микроблоге он разместил фото, для которого позировал вместе с женой и сыном Сашей. При этом фигурист нежно обнимает супругу и ребенка.

«С любимыми не расставайтесь», — подписал фото Евгений.

Подписчики поддержали Евгения.