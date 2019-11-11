Малышева появилась в аэропорту в «странном состоянии»

Вчера, как сообщал «Рамблер», Малышева в своем инстаграме рассказала, что со съемочной группой своей программы «Здоровье» побывала в клинике фотодинамической терапии доктора Попова в Краснодаре.

Перед вылетом она опубликовала несколько сторис. На одном из видео она, двигаясь задним ходом и делая селфи, ударяется спиной о двери лифта, на другом — подшучивает над сотрудницей аэропорта.

Тем временем авторы «Версии» сочли, что Малышева на самом деле была пьяна. По их словам, телеведущая вела себя буйно, устроила дебош, пошатывалась, едва стояла на ногах, материлась, речь ее была несвязной и заплетающейся, взгляд одурманенным, ее постоянно «пробивало» на смех.

«Наверняка телеврач перед этим не постеснялась выпить. Возможно, из-за страха летать, а может, у нее проблемы в личной жизни», — отмечает издание.

Кроме того, его авторы пишут, что в буйном и разгульном образе жизни, в том числе в алкоголизме, Малышеву уличали уже не раз, а гипертоническим кризом, который у нее недавно произошел, она может это прикрывать.