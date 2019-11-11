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«Я абсолютно разбита»: Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Я абсолютно разбита»: Темниковой сорвали концерты
Фото: РИА Новости
Певица Елена Темникова в Instagram сообщила о срыве своих концертов на Дальнем Востоке. Отменены выступления во Владивостоке, Южно-Сахалинске и Хабаровске. При этом она сказала, что была в полной боевой готовности. Буквально сидела на чемоданах.
«Я абсолютно разбита. Организатор по своему решению и за свой счёт отменил сразу три концерта. Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были», — сказала она.
При этом Елена Темникова заявила, что обязательно найдет возможность и приедет с концертами в указанные выше города. Просто теперь она будет искать других организаторов. Она заметила, что после таких поступков доверие к людям у нее теряется. Ее технические службы испытали очень много проблем за последние дни. Темникова сказала, что все билеты почитатели ее таланта могу спокойно сдать в кассы. В конце поста она заметила, что в ближайшие сутки в соцсетях ее не будет, так как она полностью опустошена.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Темникова , Владивосток , Хабаровск , Южно-Сахалинск
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