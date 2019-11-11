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«Самая страстная любовница»: Владимир Соловьев поделился очень личным 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Самая страстная любовница»: Соловьев поделился очень личным
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его вторая жена Юлия считает его лучшим бывшим мужем. С ее мнением он согласен.
«Вторая жена мне всегда при встрече говорит, что я лучший в мире бывший муж. Но со мной жить тяжело. У меня тяжелейшей образ жизни, который я сам себе выбрал. Наша работа самая страстная любовница на свете. Она поглощает тебя полностью. Принять такого человека, как я — очень сложно. Ты хорош настолько, насколько хорош твой рейтинг. И ты думаешь, что нужно сделать интересным, чтобы завтра этот рейтинг не упал», — заметил он.
Также в студии программы он рассказал о своей третьей супруге Эльге Сэпп, от которой у него пятеро детей. Их история знакомства началась на съемках клипа группы «Крематорий» на песню «2001 год».
«Она была одной из девушек, которая принимала участие в съемках клипа. Я сказал: «Будут проблемы — звоните». «А если не будет проблем?» — спросила она. «Тогда не звоните», — сказал я.
Как он заметил, вскоре будущая жена ему набрала. Она тогда училась на психолога и ей нужен был совет по дипломной работе.
«Отношения с женщинами — это всегда тайна. Не надо никогда до женщин докапываться. У них всегда должно быть свое пространство, свое территория. Возможность не зависеть от тебя. Не надо доминировать и связывать их по рукам и ногам. Я это понял», — сказал он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Соловьев
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