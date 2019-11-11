Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чернышев платит сотни тысяч в день на лечение Заворотнюк 

Рамблер 1 час назад
Фигурист Петр Чернышев принимает участие в ледовых шоу и готов работать все рождественские каникулы, чтобы помочь жене, актрисе Анастасии Заворотнюк бороться с тяжелой болезнью. Об этом изданию «7дней» заявили его коллеги и друзья.
«Рамблер» писал, что ранее СМИ рассказали о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. Семья актрисы долго не давала комментариев по поводу ее болезни, однако затем, в Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, родственники подтвердили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» действительно проходит лечение.
При этом Петр Чернышев вышел на лед в шоу Татьяны Навки.
«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном, вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. (…) Ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — рассказал изданию коллега фигуриста по шоу «Аленький цветочек».
По словам источника из окружения Чернышева, он уже дал согласие на участие в другом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».
«Кроме работы в «Аленьком цветочке» и «Спящей красавице», он «подписался» на участие еще в нескольких проектах в декабре. Конечно, не таких масштабных. Все ради заработка. 100 000 рублей в день стоит только пребывание Анастасии в палате, а сколько еще у семьи сейчас расходов — страшно сказать», — отметил он.
Источник также заявил, что благодаря работе Петр Чернышев начал есть, так как «был период, когда его приходилось заставлять пообедать».
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Комментарии7 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 3
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы 461
Главный враг России идет в президенты
Главный враг России идет в президенты 8
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
03:08
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение