Чернышев платит сотни тысяч в день на лечение Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев принимает участие в ледовых шоу и готов работать все рождественские каникулы, чтобы помочь жене, актрисе Анастасии Заворотнюк бороться с тяжелой болезнью. Об этом изданию «7дней» заявили его коллеги и друзья.

«Рамблер» писал, что ранее СМИ рассказали о борьбе Анастасии Заворотнюк с раком мозга. Семья актрисы долго не давала комментариев по поводу ее болезни, однако затем, в Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, родственники подтвердили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» действительно проходит лечение.

При этом Петр Чернышев вышел на лед в шоу Татьяны Навки

«Конечно, все мысли Петра сейчас только об одном, вряд ли ему хочется улыбаться, но он большой профессионал. (…) Ему надо зарабатывать огромные деньги на спасение жены, и это очевидно», — рассказал изданию коллега фигуриста по шоу «Аленький цветочек».

По словам источника из окружения Чернышева, он уже дал согласие на участие в другом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

«Кроме работы в «Аленьком цветочке» и «Спящей красавице», он «подписался» на участие еще в нескольких проектах в декабре. Конечно, не таких масштабных. Все ради заработка. 100 000 рублей в день стоит только пребывание Анастасии в палате, а сколько еще у семьи сейчас расходов — страшно сказать», — отметил он.

Источник также заявил, что благодаря работе Петр Чернышев начал есть, так как «был период, когда его приходилось заставлять пообедать».