Бузова поддержала проверку школьников на наркотики

Бузова поддержала рязанский эксперимент по проверке школьников на наркотики

Бузова вспомнила свое детство и поделилась историей из школьной жизни.

«Вчера после репетиции с моим коллективом обсуждали вредные привычки. Вспомнила, как у нас в школьные годы была обязательная диспансеризация. Ребята всегда боялись флюорографии, за неделю специально начинали пить молоко — мол, иначе «спалятся» с курением. Сейчас, это конечно, так смешно…», — вспоминает певица.

Телеведущая утверждает, что современная молодежь, ровняясь на «авторитетов» и стараясь выглядеть круто, перенимает у них вредные привычки.

«Нынешнее поколение, говорят, пробует повторять за «крутышами» уже то, что связано с наркотиками. Особенно в век даркнета и всех этих закладок», — пишет Бузова.

Напомним, что в Рязанской области в школах запустили обязательную проверку на наркотики.

Телеведущая утверждает, что такая процедура поможет предотвратить употребление наркотиков среди молодежи.

«Мне кажется, это остановило бы много поломанных судеб, которые сами пришли бы потом к врачам лечиться, а стало бы уже поздно. Лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько много кайфа без всякой дури», — заявляет певица.

Бузова призывает беречь свое здоровье и напоминает, что жизнь — одна.