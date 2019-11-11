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Бузова поддержала рязанский эксперимент по проверке школьников на наркотики 

SM News 40 минут назад
Бузова поддержала проверку школьников на наркотики
Фото: ТАСС
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала тот факт, что в Рязанской области в школах запустили обязательную проверку на наркотики. Об этом она пишет на своей странице в Инстаграм.
Бузова вспомнила свое детство и поделилась историей из школьной жизни.
«Вчера после репетиции с моим коллективом обсуждали вредные привычки. Вспомнила, как у нас в школьные годы была обязательная диспансеризация. Ребята всегда боялись флюорографии, за неделю специально начинали пить молоко — мол, иначе «спалятся» с курением. Сейчас, это конечно, так смешно…», — вспоминает певица.
Телеведущая утверждает, что современная молодежь, ровняясь на «авторитетов» и стараясь выглядеть круто, перенимает у них вредные привычки.
«Нынешнее поколение, говорят, пробует повторять за «крутышами» уже то, что связано с наркотиками. Особенно в век даркнета и всех этих закладок», — пишет Бузова.
Напомним, что в Рязанской области в школах запустили обязательную проверку на наркотики.
Телеведущая утверждает, что такая процедура поможет предотвратить употребление наркотиков среди молодежи.
«Мне кажется, это остановило бы много поломанных судеб, которые сами пришли бы потом к врачам лечиться, а стало бы уже поздно. Лучше выявить на раннем этапе и объяснить, что в жизни столько много кайфа без всякой дури», — заявляет певица.
Бузова призывает беречь свое здоровье и напоминает, что жизнь — одна.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Рязанская Область
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