Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В золотых труселях»: Анна Седокова вспомнила, как «ВИА Гра» сбежала с разнузданного корпоратива 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Седокова рассказала о скандальном корпоративе
Фото: РИА Новости
На съемках Youtube-передачи «Бар в большом городе», участница «золотого состава» группы «ВИА Гра», актриса и певица Анна Седокова рассказала о неизвестном ранее случае, который приключился с ней во время выступления на одной из корпоративных вечеринок. Проблемы начались сразу с гримерной. Обычно группе выделяли отдельное помещение, но в тот раз, открыв двери, девушки удивились, увидев помещение набитое полуголыми танцовщицами гоу-гоу. Оказалось, что других мест для переодевания просто не было. Но если этот конфликт удалось сгладить, то случившееся дальше группа не забудет никогда.
Начинается выступление, девушки начинают петь, как вдруг на сцену выходит посторонний мужчина, ставит стул, садится на него и начинает «чесать яйца», по словам Анны. Разумеется, девушки не терпят такого поведения и уходят со сцены. Спустя минуту в гримерку врывается взбешенный мужчина и с криком приказывает группе «ВИА Гра» продолжить выступление, во избежание серьезных проблем. К счастью, вскоре подошел и именинник, который принес извинения, пообещал, что подобные казусы не повторятся и все же убедил девушек вернуться на сцену.
Но история только начиналась… Анна Седокова вышла на сцену, поздравила именинника с днем рождения и произнесла тост, в котором похвалила умение виновника торжества сгладить конфликт. Группа начинает петь, и… какой-то мужчина начинает засовывать деньги в трусики Нади Грановской. «ВИА Гра» убегает со сцены, но не тут то было, в погоню бросаются люди с оружием! На переодевание времени не было, так что прямо в костюмах девушкам удается поймать маршрутку и добраться до аэропорта, «в золотых труселях».
Как сообщает Седокова, это был единственный подобный случай в ее карьере.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Teleprogramma.pro: последние новости
Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Долг перед «Русфондом» за семью Фриске погасил известный артист Игнор мамы: дети Рудковской воспротивились съемкам в новом шоу Игнор мамы: дети Рудковской воспротивились съемкам в новом шоу Допрыгалась-доигралась: на Собчак написали заявление в генеральную прокуратуру Допрыгалась-доигралась: на Собчак написали заявление в генеральную прокуратуру
Комментарии2 
Теги:
Шоу-бизнес , Анна Седокова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы 372
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос 654
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве 55
Россиянин умер на борту самолета
Россиянин умер на борту самолета
Видео
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение