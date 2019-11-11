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Седокова вспомнила скандальный корпоратив 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
По словам певицы Анны Седоковой, с самого страшного корпоративна группе «ВИА-Гра» пришлось убегать «в золотых труселях». Об этом она ранее рассказала в YouTube-шоу «Бар в большом городе».
По словам певицы, она выступала в составе группы «ВИА-Гра», когда их пригласили на корпоратив. Однако уже с самого начала «что-то пошло не так», так как девушки не получили отдельную гримерку и были вынуждены переодеваться в компании танцовщиц «гоу-гоу».
Затем, по словам исполнительницы, им пришлось уйти со сцены из-за оскорбительного поведения одного из гостей вечера, однако именинник уговорил группу «ВИА-Гра» вернуться.
«Выхожу на сцену, говорю шикарный тост (…) Начинаю петь и Наде в трусики какой-то чувак начинает деньги совать…В этот момент мы убегаем со сцены, за нами начинают гнаться люди с оружием, кричать», — рассказала артистка.
Она отметила, что их увез водитель на газели, которого они «на коленях» умоляли помочь, а убегать пришлось «прямо в золотых труселях». После чего 8 часов артистки в сценических костюмах ждали вылета своего рейса в аэропорту, «боясь, что прибьют», рассказала Седокова.
Однако, по словам певицы, это был единственный подобный случай в ее карьере.
«Рамблер» писал, что ранее фотография Анны Седоковой в купальнике, выложенная певицей в Instagram, вызвала восторженные комментарии ее поклонников.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Видео
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