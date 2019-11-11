Жена пожаловалась на Алибасова

Жена Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина заявила, что сын продюсера пытался усложнить жизнь ей и их общему ребенку, а теперь не соглашается на развод. Об этом сообщает «СтарХит».

Алибасов-младший и Гришина расстались в начале 2019 года после рождения их дочери.

«Девять месяцев, будучи сильно обиженным на меня или даже на себя за допущенные слабости и глупости, Бари старался мстить и усложнять жизнь», — заявила Гришина.

По ее словам, сначала муж отказывался подписывать необходимые ребенку документы и не помогал материально, но теперь начал активно принимать участие в жизни ребенка.

«Он искренне извинился за все, и мы решили остаться в нормальных человеческих отношениях. Хотя пока развод он так и не готов дать. Но это уже формальности», — заявила Гришина.

Как сообщал «Рамблер», ранее подруга Алибасова-младшего Мария Клюева заявила, что он нанес ей 26 ударов тупым предметом. «СтарХит» опубликовал фото девушки, на которых видны синяки на ее руках. Сын продюсера все обвинения в свой адрес отвергал.

Адвокат Клюевой Александр Бенхин рассказывал, что Алибасов-младший встречался с девушкой с января 2019-го, они жили вместе в его московской квартире.