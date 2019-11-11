Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жена пожаловалась на Алибасова 

Рамблер 1 час назад
Жена пожаловалась на Алибасова
Фото: Instagram
Жена Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина заявила, что сын продюсера пытался усложнить жизнь ей и их общему ребенку, а теперь не соглашается на развод. Об этом сообщает «СтарХит».
Алибасов-младший и Гришина расстались в начале 2019 года после рождения их дочери.
«Девять месяцев, будучи сильно обиженным на меня или даже на себя за допущенные слабости и глупости, Бари старался мстить и усложнять жизнь», — заявила Гришина.
По ее словам, сначала муж отказывался подписывать необходимые ребенку документы и не помогал материально, но теперь начал активно принимать участие в жизни ребенка.
«Он искренне извинился за все, и мы решили остаться в нормальных человеческих отношениях. Хотя пока развод он так и не готов дать. Но это уже формальности», — заявила Гришина.
Как сообщал «Рамблер», ранее подруга Алибасова-младшего Мария Клюева заявила, что он нанес ей 26 ударов тупым предметом. «СтарХит» опубликовал фото девушки, на которых видны синяки на ее руках. Сын продюсера все обвинения в свой адрес отвергал.
Адвокат Клюевой Александр Бенхин рассказывал, что Алибасов-младший встречался с девушкой с января 2019-го, они жили вместе в его московской квартире.
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
Комментарии 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос 461
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве
«Передо мной упал ребенок»: Очевидец о трагедии в Москве 18
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую
Выпавшая из окна москвичка перед смертью вызвала скорую 7
Видео
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение