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Волочкова проигнорировала Пугачеву 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Волочкова проигнорировала Пугачеву
Фото: РИА Новости
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в программе «Ты не поверишь», что ее выступление на концерте Аллы Пугачевой могло сорваться. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале НТВ.
Волочкова напомнила, что ей довелось выступать вместе с Пугачевой во время юбилейного концерта певицы. Она отметила, что певица уступила ей свою гримерку.
«Она даже сказала: «Дайте хорошую гримерную комнату».
Я готова расплакаться, потому что для меня самое главное — это отношение людей. Признание такого человека и отношение Аллы Борисовны, для меня это награда больше, чем если бы дали звание народной артистки России», — сказала балерина, едва сдерживая слезы.
Она отметила, что могла упустить шанс выступить с Пугачевой: певица сама звонила балерине, но Волочкова не ответила на звонок с неизвестного номера.
«Я не отвечала, потому что думала, вдруг какие-то журналисты. Было непростое время в моей жизни. А через пять минут мне позвонил Максим Галкин и сказал: «Настя, ты что зазвездилась, тебе Пугачева звонит», — вспомнила Волочкова.
Она отметила, что была единственной приглашенной звездой на концерте Пугачевой.
Как сообщал «Рамблер», Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевой, который состоялся в апреле 2019 года. Тогда Волочкова в ярко-желтом костюме исполнила на сцене несколько танцевальных движений, а затем села на шпагат.
Балерина рассказала, что певица сама позвонила ей со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!».
Также Волочкова приняла участие в одном из номеров сольного концерта Пугачевой в Минске, прошедшем 2 ноября.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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