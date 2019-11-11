Волочкова проигнорировала Пугачеву

Волочкова напомнила, что ей довелось выступать вместе с Пугачевой во время юбилейного концерта певицы. Она отметила, что певица уступила ей свою гримерку.

«Она даже сказала: «Дайте хорошую гримерную комнату».

Я готова расплакаться, потому что для меня самое главное — это отношение людей. Признание такого человека и отношение Аллы Борисовны, для меня это награда больше, чем если бы дали звание народной артистки России», — сказала балерина, едва сдерживая слезы.

Она отметила, что могла упустить шанс выступить с Пугачевой: певица сама звонила балерине, но Волочкова не ответила на звонок с неизвестного номера.

«Я не отвечала, потому что думала, вдруг какие-то журналисты. Было непростое время в моей жизни. А через пять минут мне позвонил Максим Галкин и сказал: «Настя, ты что зазвездилась, тебе Пугачева звонит», — вспомнила Волочкова.

Она отметила, что была единственной приглашенной звездой на концерте Пугачевой.

Как сообщал «Рамблер», Волочкова приняла участие в юбилейном концерте Аллы Пугачевой, который состоялся в апреле 2019 года. Тогда Волочкова в ярко-желтом костюме исполнила на сцене несколько танцевальных движений, а затем села на шпагат.

Балерина рассказала, что певица сама позвонила ей со словами: «Настя, мне нужен твой шпагат!».