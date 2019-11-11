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Фандера рассказала об «издевательствах» Янковского 

Рамблер + ещё 2 30 минут назад
Фандера рассказала об «издевательствах» Янковского
Фото: РИА Новости
Оксана Фандера рассказала об отношениях со знаменитым свекром Олегом Янковским, сообщает Esquire. Артистка уверяет, что Янковский проявлял «любовь и заботу через шутки».
По словам актрисы, с Олегом Янковским ее познакомил муж Филипп. Встреча состоялась в театре после спектакля. При этом Фандера уверяет, что сразу поняла, что найдёт с актером общий язык.
«Я впервые увидела его лицо без киногрима близко и поняла, что мы подружимся: оно смеялось, даже когда он молчал и не улыбался», — заявила артистка.
Поженившись с Филиппом в 1990 году, Фандера вошла в семью Янковских, где, уверяет актриса, «заново родилась». Свёкор стал для неё не только наставником в профессии, но и отцом, которого у неё не было.
«Он все время надо мной издевался и получал в ответ то же самое. Сейчас это назвали бы троллингом, но если копнуть глубже, это не троллинг, это любовь и забота, но через шутки», — отметила актриса.
Янковский ругал Фандеру за то, что она отказывалась сниматься в коммерческих проектах, уверяя, что «бабий век короток». Услышав однажды, что артистке это не интересно, он в шутку пригрозил «позвонить кое-кому», чтобы её перестали снимать вообще. Впрочем, любая перепалка, по словам Фандеры, неизменно заканчивалась тёплым семейным ужином.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Олег Янковский , Оксана Фандера
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