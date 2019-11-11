Фандера рассказала об «издевательствах» Янковского

По словам актрисы, с Олегом Янковским ее познакомил муж Филипп. Встреча состоялась в театре после спектакля. При этом Фандера уверяет, что сразу поняла, что найдёт с актером общий язык.

«Я впервые увидела его лицо без киногрима близко и поняла, что мы подружимся: оно смеялось, даже когда он молчал и не улыбался», — заявила артистка.

Поженившись с Филиппом в 1990 году, Фандера вошла в семью Янковских, где, уверяет актриса, «заново родилась». Свёкор стал для неё не только наставником в профессии, но и отцом, которого у неё не было.

«Он все время надо мной издевался и получал в ответ то же самое. Сейчас это назвали бы троллингом, но если копнуть глубже, это не троллинг, это любовь и забота, но через шутки», — отметила актриса.

Янковский ругал Фандеру за то, что она отказывалась сниматься в коммерческих проектах, уверяя, что «бабий век короток». Услышав однажды, что артистке это не интересно, он в шутку пригрозил «позвонить кое-кому», чтобы её перестали снимать вообще. Впрочем, любая перепалка, по словам Фандеры, неизменно заканчивалась тёплым семейным ужином.