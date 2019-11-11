Шнуров допустил появление в «Ленинграде» нового солиста

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе "Простое о сложном".

Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать "Ленинград-2".

"Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке "Ленинград". Я могу это представить, потому что фактически я режиссер", — ответил Шнуров.

Ранее стало известно, что группа "Ленинград" прекращает музыкальную деятельность. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.