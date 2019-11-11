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Шнуров допустил появление в «Ленинграде» нового солиста 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Шнуров допустил появление в «Ленинграде» нового солиста
Фото: Спорт РИА Новости
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе "Простое о сложном".
Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать "Ленинград-2".
"Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке "Ленинград". Я могу это представить, потому что фактически я режиссер", — ответил Шнуров.
Ранее стало известно, что группа "Ленинград" прекращает музыкальную деятельность. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
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Теги:
Шоу-бизнес , Софико Шеварднадзе , Сергей Шнуров
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