«Читаем с недоумением»: близкие Заворотнюк прокомментировали слова Разина

Близкие Анастасии Заворотнюк ответили на послание Андрея Разина , которое он оставил на личной странице в Instagram. Ссылаясь на свои источники, он сообщил, что состояние любимицы публики улучшается и звезда пошла на поправку. Продюсер упомянул, что его предсказания «очень осторожные», ибо раньше у него был надежный источник во врачебных кругах, а сейчас нет. Кто является новым осведомителем скандального продюсера неизвестно.

Близкие артистки в специально организованном аккаунте в Instagram «Поддержка Анастасии Заворотнюк» ответили на это заявление. Их сообщение было спокойным, они поблагодарили музыкального деятеля за проявленный интерес к их проблеме. А также за то, что, хотя бы на этот раз он дал утешительные прогнозы.

Ранее именно он озвучил диагноз актрисы «глиобластома», а также описал возможную причину заболевания — омоложение стволовыми клетками. Якобы сама Анастасия делилась с ним подробностями.