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«Читаем с недоумением»: близкие Заворотнюк прокомментировали слова Разина 

Teleprogramma.pro 40 минут назад
Близкие Анастасии Заворотнюк ответили на послание Андрея Разина, которое он оставил на личной странице в Instagram. Ссылаясь на свои источники, он сообщил, что состояние любимицы публики улучшается и звезда пошла на поправку. Продюсер упомянул, что его предсказания «очень осторожные», ибо раньше у него был надежный источник во врачебных кругах, а сейчас нет. Кто является новым осведомителем скандального продюсера неизвестно.
Близкие артистки в специально организованном аккаунте в Instagram «Поддержка Анастасии Заворотнюк» ответили на это заявление. Их сообщение было спокойным, они поблагодарили музыкального деятеля за проявленный интерес к их проблеме. А также за то, что, хотя бы на этот раз он дал утешительные прогнозы.
Ранее именно он озвучил диагноз актрисы «глиобластома», а также описал возможную причину заболевания — омоложение стволовыми клетками. Якобы сама Анастасия делилась с ним подробностями.
«Мы читаем эти заявления с легким недоумением. Но, как бы там ни было, присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — ответили продюсеру в аккаунте в поддержку Заворотнюк.
«У нас только двое все обо всех знают! Садальский и Разин», «Разин — в каждой бочке затычка! Всех и все он знает», «Имея таких „друзей“, и врагов не надо», «Насколько это низко пиариться за счет чужих проблем, тем более, когда речь идет о серьезными проблемами со здоровьем», — можно прочитать в комментариях.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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