Пугачевой посоветовали купить новый смартфон

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию у её поклонников. Более того, некачественный снимок 70-летней певицы заставил людей заговорить о сборе средств на покупку для звезды нового телефона с хорошей камерой.
Странную фотографию, на которой Пугачёва позирует то ли в кепке, то ли в берете, она разместила на своей странице в Instagram, добавив, что очень не любит зиму и уже начала ждать весну.
В комментариях к посту Примадонны пользователи в основном выражали недоумение: «Вы на калькулятор фотографировали?», «Чего так фото сплющило?», «Я не узнаю Вас на этом фото», «Ё-моё, не узнала даже, ужас ужасный», «Вы здесь так на мужа похожи», «Купите телефон с нормальной камерой».
Ранее News.ru сообщал, что Алла Пугачёва привезла с минских гастролей подарки: сало, конфеты, орден и три мешка отборного картофеля. Последний подарок Примадонне сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который подобные дары преподносит только избранным. Президент является поклонником Пугачёвой. Подарки мужу и детям певице покупать было некогда.