Пугачевой посоветовали купить новый смартфон

Фото Пугачёвой подвигло фанатов купить ей новый смартфон

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва опубликовала фотографию, которая вызвала неоднозначную реакцию у её поклонников. Более того, некачественный снимок 70-летней певицы заставил людей заговорить о сборе средств на покупку для звезды нового телефона с хорошей камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С сегодняшнего вечера начинаю ждать ВЕСНУ. #зима не мое#холодно Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 9 Ноя 2019 в 11:58 PST Странную фотографию, на которой Пугачёва позирует то ли в кепке, то ли в берете, она разместила на своей странице в Instagram, добавив, что очень не любит зиму и уже начала ждать весну.

В комментариях к посту Примадонны пользователи в основном выражали недоумение: «Вы на калькулятор фотографировали?», «Чего так фото сплющило?», «Я не узнаю Вас на этом фото», «Ё-моё, не узнала даже, ужас ужасный», «Вы здесь так на мужа похожи», «Купите телефон с нормальной камерой».