Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки

Лукашенко подарил Пугачёвой три мешка картошки

Такой подарок, отмечают журналисты программы «Ты не поверишь!», Лукашенко дарит только избранным. Президент является поклонником Пугачёвой. Подарки мужу и детям певице покупать было некогда.

Звезда отечественной эстрады вновь собирается приехать в Белоруссию. Это будет, скорее всего, летом. О белорусах Пугачёва отозвалась с большой теплотой:

Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация.