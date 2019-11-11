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Лукашенко подарил Пугачёвой три мешка картошки 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картошки
Фото: globallookpress.com
Певица Алла Пугачёва привезла с минских гастролей подарки: сало, конфеты, орден и три мешка отборного картофеля. Последний подарок Примадонне сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Такой подарок, отмечают журналисты программы «Ты не поверишь!», Лукашенко дарит только избранным. Президент является поклонником Пугачёвой. Подарки мужу и детям певице покупать было некогда.
Звезда отечественной эстрады вновь собирается приехать в Белоруссию. Это будет, скорее всего, летом. О белорусах Пугачёва отозвалась с большой теплотой:
Они удивительные, светлые, доброжелательные люди. Удивительная нация.
Ранее News.ru сообщал, что художник Никас Сафронов сравнил российскую певицу Аллу Пугачёву с американской поп-звездой Мадонной и пришёл к выводу, что Примадонна — лучше. Мадонна, считает художник, — просто более раскрученный проект.
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Теги:
Шоу-бизнес , Никас Сафронов , Мадонна , Александр Лукашенко , Алла Пугачева
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