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Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске 

News.ru + ещё 1 51 минуту назад
Многомиллионный долг Фриске погасил известный артист
Фото: globallookpress.com
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист. Об этом рассказал отец певицы Владимир.
Называть имя артиста отец Фриске не стал, но добавил, что ему пришлось всё-таки взять в долг два миллиона рублей. Сделал добрый жест артист в память о певице.
Все долги погашены. Всё закончилось… Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса, — сказал Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».
Ранее News.ru сообщал, что адвокат скончавшейся от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске Юрий Нечаев считает, что подпись звезды в договоре с «Русфондом», который собирал деньги на лечение знаменитости, была подделана. Жанна Фриске умерла в 2015 году.
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Теги:
Шоу-бизнес , Жанна Фриске
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