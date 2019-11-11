Многомиллионный долг Фриске погасил известный артист

Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске

Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист. Об этом рассказал отец певицы Владимир.

Называть имя артиста отец Фриске не стал, но добавил, что ему пришлось всё-таки взять в долг два миллиона рублей. Сделал добрый жест артист в память о певице.

Все долги погашены. Всё закончилось… Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса, — сказал Владимир Фриске в эфире шоу «Звёзды сошлись».

Ранее News.ru сообщал, что адвокат скончавшейся от онкологического заболевания певицы Жанны Фриске Юрий Нечаев считает, что подпись звезды в договоре с «Русфондом», который собирал деньги на лечение знаменитости, была подделана. Жанна Фриске умерла в 2015 году.