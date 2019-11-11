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Максим Фадеев больше не собирается продюсировать артистов 

Teleprogramma.pro + ещё 2 1 час назад
Фадеев раскрыл свои планы
Фото: globallookpress.com
Продюсер Максим Фадеев, который не так давно распустил артистов своего лейбла «MALFA», больше не собирается работать с состоявшимися музыкантами. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин. Правозащитник отметил, что теперь Максим Фадеев сосредоточится на работе с детьми.
«С точки зрения эмоциональных затрат все эти истории вымотали Фадеева. Он очень тяжело переживает предательства и несправедливость. Видимо, в этом кроется основная причина, почему он распустил артистов и раздал им все права», — сказал адвокат Жорин.
Также он подметил, что сам был очень удивлен такому решению продюсера.
«Уникальная, конечно, ситуация. Учитывая, сколько эти права стоят. Можно сказать, что он отпустил их с золотом», — заявил Сергей Жорин.
Он также добавил, что решение работать именно с детьми — обдуманное. Причем, как уверен Сергей Жорин, это будет вовсе не коммерческий проект. Просто на данном этапе для Максима Фадеева важнее не нервничать. Работа с состоявшимися артистами подразумевает огромные энергозатраты.
Напомним, что Фадеев сейчас, как он говорил, судится с музыкантами своего лейбла. Это два человека. Несложно догадаться, что речь идет о Наргиз Закировой и Олеге Майами.
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Сергей Жорин
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