Фадеев раскрыл свои планы

Максим Фадеев больше не собирается продюсировать артистов

Продюсер Максим Фадеев , который не так давно распустил артистов своего лейбла «MALFA», больше не собирается работать с состоявшимися музыкантами. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин . Правозащитник отметил, что теперь Максим Фадеев сосредоточится на работе с детьми.

«С точки зрения эмоциональных затрат все эти истории вымотали Фадеева. Он очень тяжело переживает предательства и несправедливость. Видимо, в этом кроется основная причина, почему он распустил артистов и раздал им все права», — сказал адвокат Жорин.

Также он подметил, что сам был очень удивлен такому решению продюсера.

«Уникальная, конечно, ситуация. Учитывая, сколько эти права стоят. Можно сказать, что он отпустил их с золотом», — заявил Сергей Жорин.

Он также добавил, что решение работать именно с детьми — обдуманное. Причем, как уверен Сергей Жорин, это будет вовсе не коммерческий проект. Просто на данном этапе для Максима Фадеева важнее не нервничать. Работа с состоявшимися артистами подразумевает огромные энергозатраты.

Напомним, что Фадеев сейчас, как он говорил, судится с музыкантами своего лейбла. Это два человека. Несложно догадаться, что речь идет о Наргиз Закировой и Олеге Майами.