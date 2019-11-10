Украинский магнат обесточил солиста «Иванушек»

Украинский бизнесмен оставил солиста «Иванушек» без света и тепла

Украинский бизнесмен Яков Грибов отрезал доступ к электроснабжению и отоплению своим соседям в подмосковном коттеджном поселке Клоково. В числе пострадавших оказался солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко , сообщает Life.

В настоящее время музыкант находится на гастролях. Он назвал ситуацию шоковой и заявил, что ничего подобного с ним никогда не происходило. Остальные жители поселка планируют обратиться в суд и отмечают, что жить в Клоково стало невозможно, поскольку в их домах нет канализации, отопления и воды.

По данным портала, Грибов намерен строить дорогу к своему дому. Юридически он имеет на это право, поскольку земля принадлежит ему. Однако при предыдущем владельце на территории проложили коммуникации, которые, по словам соседей, невозможно провести в другом месте. Сейчас бизнесмен находится в отъезде.