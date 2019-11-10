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Пугачева и Галкин обвинили священника в пиаре на смерти Задорнова 

Рамблер 1 час назад
Священника обвинили в пиаре на смерти Задорнова
Фото: РИА Новости
Два года назад, 10 ноября 2017 года, скончался писатель-юморист Михаил Задорнов.
Юморист тяжело болел, у него была опухоль мозга. В 2016 году Задорнова прооперировали, что затормозило развитие болезни.
О последних днях сатирика на телеканале НТВ в передаче «Звезды сошлись» рассказал его школьный друг Владимир Качан.
Он, в частности, вспомнил, что Алла Пугачева и Максим Галкин были против того, чтобы в палату Задорнова пришел священник.
Они считали, что со стороны представителя церкви это будет просто-напросто пиар, так как сам сатирик согласия на его вызов не давал, а в тот момент вообще находился в коме.
«Мы чуть не поссорились с Максимом и Аллой. Но я думаю, что православные люди могли за него помолиться», — приводит слова Владимира Качана Teleprogramma.pro.
Как писал «Рамблер», Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Юмористические рассказы он стал публиковать с 1974 года.
В конце 80-х годов сатирик стал сам выступать с монологами на сцене. С начала 90-х годов являлся участником сатирико-юмористических телепередач "Аншлаг", "Смехопанорама" и др.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Владимир Качан , Михаил Задорнов , Максим Галкин , Алла Пугачева , НТВ
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