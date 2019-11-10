Священника обвинили в пиаре на смерти Задорнова

Пугачева и Галкин обвинили священника в пиаре на смерти Задорнова

Два года назад, 10 ноября 2017 года, скончался писатель-юморист Михаил Задорнов

Юморист тяжело болел, у него была опухоль мозга. В 2016 году Задорнова прооперировали, что затормозило развитие болезни.

О последних днях сатирика на телеканале НТВ в передаче «Звезды сошлись» рассказал его школьный друг Владимир Качан

Они считали, что со стороны представителя церкви это будет просто-напросто пиар, так как сам сатирик согласия на его вызов не давал, а в тот момент вообще находился в коме.

«Мы чуть не поссорились с Максимом и Аллой. Но я думаю, что православные люди могли за него помолиться», — приводит слова Владимира Качана Teleprogramma.pro.

Как писал «Рамблер», Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Юмористические рассказы он стал публиковать с 1974 года.

В конце 80-х годов сатирик стал сам выступать с монологами на сцене. С начала 90-х годов являлся участником сатирико-юмористических телепередач "Аншлаг", "Смехопанорама" и др.