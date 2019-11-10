Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Звезда «Дома-2» Жарикова подала на развод из-за побоев 

Рамблер 1 час назад
Звезда «Дома-2» Жарикова разводится из-за побоев
Фото: Instagram
Ольга Жарикова, экс-участница реалити-шоу «Дом-2», объявила о разводе. Ее брак с Виктором Соловьевым просуществовал всего четыре месяца, - рассказывает РЕН ТВ.
По словам бывшей участницы телестройки, все документы уже поданы, также она собирается вернуть себе свою фамилию.
Причиной, по слухам, является физическое насилие. Впрочем, Соловьев мог позволить себе ударить девушку еще в досвадебный период.
Ольга вычистила свой инстаграм от свадебных фотографий и снимков Виктора.
Возможно, таким образом девушка показывает, что обратного пути нет и начинается новая жизнь.
Как ранее сообщал «Рамблер», бывшая участница "Дома-2" Ольга Жарикова попала в ДТП по дороге в Санкт-Петербург. :
Видео дня. Киностудию Warner Bros эвакуировали из-за пожаров в Калифорнии
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Виктор Соловьев , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге 99
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла 6
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска 76
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре 213
Польша передала Мазура украинскому консулу
Польша передала Мазура украинскому консулу 210
Видео
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
01:06
Брат убитой аспирантки рассказал об их разговоре
Происшествия
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
03:53
Первая жена историка-убийцы таинственно умерла
Происшествия
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
05:51
Названа причина смерти аспирантки в Петербурге
Происшествия Криминал
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
01:14
Белуху заподозрили в работе на разведку РФ
Армия
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
04:23
Взгляд из США: куда Россия может отправить войска
Армия
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
01:08
Познер оценил слова Галкина о цензуре на ТВ
Общество
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
05:51
«Она с благоговением ему в рот смотрела»
Криминал Происшествия
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
00:42
Невзоров продал подаренную доцентом Соколовым книгу
Общество Другое
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение