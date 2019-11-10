Звезда «Дома-2» Жарикова разводится из-за побоев

Звезда «Дома-2» Жарикова подала на развод из-за побоев

Ольга Жарикова, экс-участница реалити-шоу «Дом-2», объявила о разводе. Ее брак с Виктором Соловьевым просуществовал всего четыре месяца, - рассказывает РЕН ТВ.

По словам бывшей участницы телестройки, все документы уже поданы, также она собирается вернуть себе свою фамилию.

Причиной, по слухам, является физическое насилие. Впрочем, Соловьев мог позволить себе ударить девушку еще в досвадебный период.

Ольга вычистила свой инстаграм от свадебных фотографий и снимков Виктора.

Возможно, таким образом девушка показывает, что обратного пути нет и начинается новая жизнь.