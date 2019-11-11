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«Мы не были подругами»: Лопырева оправдалась за уведенного из семьи мужа 

Teleprogramma.pro + ещё 1 27 минут назад
Лопырева оправдалась за уведенного из семьи мужа
Фото: globallookpress.com
Виктория Лопырева отрицает, что некогда была близка с супругой своего нынешнего возлюбленного Игоря Буланова. Напомним, недавно на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» Андрей Малахов рассказал, что до сих пор не может простить Виктории Лопыревой ее предательство.
Ведущий в хороших отношениях с нынешним бойфрендом модели Игорем Булановым и его супругой Татевик Карапетян, поэтому известие о том, что Лопырева разрушила их пару, воспринял болезненно. Малахова подчеркнул, что Виктория знала семью и была в нее вхожа, являлась лицом салона красоты Тетевик. Лопырева, после выхода программы, решила оправдаться в своем блоге.
«Опять двадцать пять! Мы не были подругами, в дом никто не ходил. У него профессия такая, всю жизнь в чужом белье роется, не будем мешать», — высказалась о словах Малахова модель.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Виктория Лопырева , Игорь Буланов
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