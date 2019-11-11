«Мы не были подругами»: Лопырева оправдалась за уведенного из семьи мужа

Ведущий в хороших отношениях с нынешним бойфрендом модели Игорем Булановым и его супругой Татевик Карапетян, поэтому известие о том, что Лопырева разрушила их пару, воспринял болезненно. Малахова подчеркнул, что Виктория знала семью и была в нее вхожа, являлась лицом салона красоты Тетевик. Лопырева, после выхода программы, решила оправдаться в своем блоге.