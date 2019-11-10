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«Секта активировала негатив»: Лолита призналась, что ее муж изменился 

Рамблер 1 час назад
Лолита нашла причину кризиса отношений с мужем
Фото: РИА Новости
Отношения Лолиты Милявской с супругом ухудшились, по словам певицы, примерно два года назад.
Об этом она рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
Именно тогда Дмитрий Иванов увлекся специфическими тренингами личностного роста, которые певица называет «сектой».
После этих занятий поведение мужчины изменилось в худшую сторону.
«Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи. Уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. Секта активировала весь негатив», — цитирует певицу РИА Новости.
Милявская также призналась, что сначала не собиралась выходить замуж на Дмитрия. А затем, когда бракосочетание все же состоялось, она гораздо больше заботилась о супруге, нежели он о ней.
Как писал «Рамблер», эфире шоу «Секрет на миллион» Лолита Милявская показала ведущей Лере Кудрявцевой свои обручальные кольца.
Лолита продемонстрировала свою «секретную шкатулку», где она хранит подаренные мужьями ювелирные украшения.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Лера Кудрявцева , РИА Новости , НТВ
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