Лолита нашла причину кризиса отношений с мужем

«Секта активировала негатив»: Лолита призналась, что ее муж изменился

Отношения Лолиты Милявской с супругом ухудшились, по словам певицы, примерно два года назад.

Об этом она рассказала в эфире шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Именно тогда Дмитрий Иванов увлекся специфическими тренингами личностного роста, которые певица называет «сектой».

После этих занятий поведение мужчины изменилось в худшую сторону.

«Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи. Уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. Секта активировала весь негатив», — цитирует певицу РИА Новости.

Милявская также призналась, что сначала не собиралась выходить замуж на Дмитрия. А затем, когда бракосочетание все же состоялось, она гораздо больше заботилась о супруге, нежели он о ней.

Как писал «Рамблер», эфире шоу «Секрет на миллион» Лолита Милявская показала ведущей Лере Кудрявцевой свои обручальные кольца.

Лолита продемонстрировала свою «секретную шкатулку», где она хранит подаренные мужьями ювелирные украшения.