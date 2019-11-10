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Галкин показал пародию на скандального ведущего Шейнина 

Ura.Ru 30 минут назад
Юморист Максим Галкин на концерте в Новосибирске показал пародию на телеведущего Артема Шейнина. Комик высмеял манеру журналиста общаться с гостями его шоу.
Во время выступления Галкин раскритиковал российское телевидение, указав на цензуру и регулярные новости про Украину. В частности, юморист посмеялся над программой «Время покажет» на «Первом канале», которую ведет Шейнин. «Он собирает [в студии] этих экспертов, один из Польши, один из Германии — страстотерпцы сидят», — говорит Галкин на видео, появившемся на YouTube.
Артист спародировал агрессивное поведение Шейнина и изобразил, как он общается с гостями программы: «Я тебе сейчас знаешь как дам? Из Польши он считает! Как с колена дам!» Также Галкина развеселило, что, несмотря на оскорбления и нападки Шейнина, эксперты продолжают раз за разом ходить на его шоу.
Получить комментарий Артема Шейнина «URA.RU» не удалось.
Ранее в ходе того же выступления Галкин заявил, что в России на федеральных каналах существует политическая цензура. По его словам, раньше у артистов было больше свободы для того, чтобы шутить над политикой, а сейчас «не все можно говорить с телевизионного экрана». С этой позицией согласился телеведущий Владимир Познер, заявивший «URA.RU», что цензура на ТВ не является чем-то неожиданным.
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Комментарии17 
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Познер , Артем Шейнин , Максим Галкин , Новосибирск
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