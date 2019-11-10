Галкин показал пародию на скандального ведущего Шейнина

Во время выступления Галкин раскритиковал российское телевидение, указав на цензуру и регулярные новости про Украину . В частности, юморист посмеялся над программой «Время покажет» на «Первом канале», которую ведет Шейнин. «Он собирает [в студии] этих экспертов, один из Польши, один из Германии — страстотерпцы сидят», — говорит Галкин на видео, появившемся на YouTube.

Артист спародировал агрессивное поведение Шейнина и изобразил, как он общается с гостями программы: «Я тебе сейчас знаешь как дам? Из Польши он считает! Как с колена дам!» Также Галкина развеселило, что, несмотря на оскорбления и нападки Шейнина, эксперты продолжают раз за разом ходить на его шоу.

Получить комментарий Артема Шейнина «URA.RU» не удалось.