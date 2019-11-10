«Женщины поймут»: Бочкарева поделилась секретами красоты

Наталья Бочкарева , звезда телесериала «Счастливы вместе», еще недавно бывшая в центре кокаинового скандала, рассказала журналистам о своих жизненных правилах.

Для начала, настоящая женщина должна любить и принимать себя полностью — иначе как же ее смогут полюбить другие?

Самое важное для того, чтобы быть красивой — полноценный сон.

«Женщины поймут: иногда главный секрет красоты — провести в постели не меньше 10 часов», — приводит слова актрисы «СтарХит»

Безусловно, стройность важна. Но не ценой каких-то страданий.

Когда Наталья решает немного сбросить вес, то она не ужинает и занимается спортом чаще обычного.

Переходит на так называемое дробное питание — когда едят несколько раз в день, но маленькими порциями.

Также человека украшает хорошее настроение. Для этого надо не стесняться себя баловать.

«У меня портится настроение, когда я не успела поесть. Терпеть не могу быть голодной! Поэтому, прежде чем заводить беседу о чем-то, меня надо накормить!»

Бочкарева призналась, что с удовольствие поет по утрам в душе. Добавляет позитива и общение с домашним питомцем — подобранным на улице беспородным щенком по кличке «Печорик».