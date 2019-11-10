«Женщины поймут»: Бочкарева поделилась секретами красоты 

Наталья Бочкарева, звезда телесериала «Счастливы вместе», еще недавно бывшая в центре кокаинового скандала, рассказала журналистам о своих жизненных правилах.
Для начала, настоящая женщина должна любить и принимать себя полностью — иначе как же ее смогут полюбить другие?
Самое важное для того, чтобы быть красивой — полноценный сон.
«Женщины поймут: иногда главный секрет красоты — провести в постели не меньше 10 часов», — приводит слова актрисы «СтарХит»
Безусловно, стройность важна. Но не ценой каких-то страданий.
Когда Наталья решает немного сбросить вес, то она не ужинает и занимается спортом чаще обычного.
Переходит на так называемое дробное питание — когда едят несколько раз в день, но маленькими порциями.
Также человека украшает хорошее настроение. Для этого надо не стесняться себя баловать.
«У меня портится настроение, когда я не успела поесть. Терпеть не могу быть голодной! Поэтому, прежде чем заводить беседу о чем-то, меня надо накормить!»
Бочкарева призналась, что с удовольствие поет по утрам в душе. Добавляет позитива и общение с домашним питомцем — подобранным на улице беспородным щенком по кличке «Печорик».
Как ранее писал «Рамблер», Бочкареву лишили водительских прав почти на два года.