Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк

Анастасии Заворотнюк показан курс генной терапии, заявил «Дням.ру» на условиях анонимности хирург-онколог, который услышал это от коллег.

По его словам, те рассказали ему, что врачам удалось удалить опухоль в головном мозгу актрисы, не повредив здоровые ткани.

«Теперь ей показан курс генной терапии», — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что, судя по публикациям в средствах массовой информации, у Заворотнюк вторичная глиобластома. Такая встречается реже первичной — составляет около 10% случаев рака мозга. Чаще всего ее диагностируют в 45-50 лет.

Эта форма рака менее опасна, чем первичная глиобластома, в том числе потому, что медленнее развивается. Так, если лечение успешно, больные живут полтора года, а если к тому же генетический маркер благоприятный — то до пяти лет.

«Такое в моей практике случалось в 5% случаев», — отметил онколог.

На днях, как сообщал «Рамблер», продюсер Андрей Разин со ссылкой на собственные источники заявил, что Заворотнюк выздоравливает. Вчера на это отреагировал инстаграм-аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», авторы которого, по некоторым данным, близки к семье актрисы.