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Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк 

Рамблер + ещё 2 45 минут назад
Анастасии Заворотнюк показан курс генной терапии, заявил «Дням.ру» на условиях анонимности хирург-онколог, который услышал это от коллег.
По его словам, те рассказали ему, что врачам удалось удалить опухоль в головном мозгу актрисы, не повредив здоровые ткани.
«Теперь ей показан курс генной терапии», — сообщил собеседник издания.
Он добавил, что, судя по публикациям в средствах массовой информации, у Заворотнюк вторичная глиобластома. Такая встречается реже первичной — составляет около 10% случаев рака мозга. Чаще всего ее диагностируют в 45-50 лет.
Эта форма рака менее опасна, чем первичная глиобластома, в том числе потому, что медленнее развивается. Так, если лечение успешно, больные живут полтора года, а если к тому же генетический маркер благоприятный — то до пяти лет.
«Такое в моей практике случалось в 5% случаев», — отметил онколог.
На днях, как сообщал «Рамблер», продюсер Андрей Разин со ссылкой на собственные источники заявил, что Заворотнюк выздоравливает. Вчера на это отреагировал инстаграм-аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк», авторы которого, по некоторым данным, близки к семье актрисы.
«Мы читаем заявления (Разина. — Прим. ред.) с легким недоумением», — заявили они, никак не прокомментировав состояние актрисы.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Андрей Разин
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