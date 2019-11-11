Онколог дал прогноз о будущем Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии

Практикующий хирург-онколог, который пожелал не называть своего имени, заявил, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк проходит курс генной терапии. По его словам, ей смогли удалить раковую опухоль, но при этом не задели здоровые ткани.

Врач отметил, что у актрисы так называемая вторичная глиобластома. Она встречается реже, развивается медленнее, не столь опасна для здоровья человека. У тех, кто болеет раком мозга, она встречается примерно в десяти процентов случаев.

Как заметил врач, эта форма рака как раз встречается у людей в возрасте 45-50 лет. Люди с такой опухолью живут примерно полтора года.

«Но если опухоль имеет благоприятный генетический маркер, то продолжительность жизни возрастает до пяти лет. Такое в моей практике случалось в пяти процентах случаев», — заметил специалист, слова которого приводит портал Dni.ru.