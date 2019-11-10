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Лолита рассекретила интимную переписку мужа 

Рамблер 20 минут назад
Лолита рассекретила интимную переписку мужа
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская рассказала о муже-изменщике и показала его интимную переписку с любовницей в эфире НТВ.
Приготовила конверт: как Лолита выгнала мужа
«Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, а ещё и по… и по губам» — писала Дмитрию Иванову его любовница. Она хвасталась тем, что растягивает мышцы, чтобы порадовать его в постели. Иванов отвечал своей аманте в том же эротическом духе.
Выяснилось, что эс-супруг Лолиты Милявской — фитнес-тренер Дмитрий Иванов — отправлял послания тайной пассии прямо с компьютера жены. Певица говорит, что давно знала о связи мужа и ей «было прикольно наблюдать за этим». Однако, Лолита не ревновала и была рада, что измена выплыла наружу. Она уверена, что бывший муж «поматросит и бросит» любовницу.
Певица сделала скриншоты переписки неверного супруга с любодейкой и передала их адвокату. Юрист воспользуется ими как доказательством в суд, где сейчас идет процесс Лолиты против мужа.
Лолита рассказала, что перед тем как выгнать прелюбодея, она дала ему деньги, руководствуясь «материнским инстинктом», «чтоб мальчик не пропал».
«Я положила заранее этот конверт. Там было ровно 7 тысяч евро — ровно во столько я оценила прелесть супружеской жизни семи лет, а две штуки я вынимаю за некачественное обслуживание», — заявила певица.
Ранее «Рамблер» сообщал, что певица Лолита в 2019 году заявила о расставании с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Они прожили вместе девять лет. Лолита на 12 лет старше экс-супруга.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , НТВ
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