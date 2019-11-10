Якубович перенес операцию 

Шоумен и телеведущий Леонид Якубович попал в больницу из-за нарушения ритма сердца.
В одной из столичных клиник 74-летнему артисту поставили кардиостимулятор, сообщает РЕН ТВ.
На операцию и восстановление ушло немного времени: через день Якубовича отпустили домой. Звездный пациент будет наблюдаться амбулаторно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пенсионер Якубович активно занимается авиаспортом. Он освоил ЯК-52, ЯК-40, Л-410, Л-29, ЛИ-2, вертолеты МИ-2 и МИ-8… Шоумен много летает и даже участвовал в первых Всемирных авиакосмических олимпийских играх, прошедших в Турции.