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Якубович перенес операцию 

Рамблер 24 минуты назад
Якубович перенес операцию
Фото: РИА Новости
Шоумен и телеведущий Леонид Якубович попал в больницу из-за нарушения ритма сердца.
Якубович вернулся из отдыха в инвалидном кресле
В одной из столичных клиник 74-летнему артисту поставили кардиостимулятор, сообщает РЕН ТВ.
На операцию и восстановление ушло немного времени: через день Якубовича отпустили домой. Звездный пациент будет наблюдаться амбулаторно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пенсионер Якубович активно занимается авиаспортом. Он освоил ЯК-52, ЯК-40, Л-410, Л-29, ЛИ-2, вертолеты МИ-2 и МИ-8… Шоумен много летает и даже участвовал в первых Всемирных авиакосмических олимпийских играх, прошедших в Турции.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Шоу-бизнес , Леонид Якубович , РЕН ТВ
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