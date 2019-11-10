Якубович перенес операцию

Шоумен и телеведущий Леонид Якубович попал в больницу из-за нарушения ритма сердца.

В одной из столичных клиник 74-летнему артисту поставили кардиостимулятор, сообщает РЕН ТВ.

На операцию и восстановление ушло немного времени: через день Якубовича отпустили домой. Звездный пациент будет наблюдаться амбулаторно.