Лолита рассказала о приготовленном для мужа конверте

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Лолита рассказала, как выгнала своего мужа из дома 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Российская певица Лолита Милявская рассказала в эфире программы "Секрет на миллион", как выгнала из дома своего мужа Дмитрия Иванова.
Лолита захотела отобрать у мужа паспорт Израиля
По словам артистки, устав терпеть "фокусы" супруга, она сама выгнала его из дома — ночью, с вещами и притом, с заранее приготовленным конвертом.
"Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги", — рассказала Милявская.
По признанию певицы, муж намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако артистка ограничилась приобретением автомобиля — на жилье и бизнес денег супругу она не дала.
О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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