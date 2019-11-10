Лолита рассказала о приготовленном для мужа конверте

Лолита рассказала, как выгнала своего мужа из дома

По словам артистки, устав терпеть "фокусы" супруга, она сама выгнала его из дома — ночью, с вещами и притом, с заранее приготовленным конвертом.

"Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги", — рассказала Милявская.

По признанию певицы, муж намекал ей о необходимости покупки ему квартиры. Однако артистка ограничилась приобретением автомобиля — на жилье и бизнес денег супругу она не дала.

О расставании пары стало известно в начале июля. Осенью суд зарегистрировал заявление о расторжении брака Милявской и Иванова. Иск подал супруг, следует из данных портала единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Супруги прожили в браке девять лет, до этого певица была замужем четыре раза.