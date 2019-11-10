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Лолита объяснила, почему дала экс-супругу семь тысяч евро 

Рамблер + ещё 5 26 минут назад
Еще летом казалось, что расставание Лолиты Милявской с Дмитрием Ивановым будет мирным и тихим. Однако этого не случилось.
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В их семейных «шкафах» один за одним обнаруживаются «скелеты», а Лолита с негодованием делает их достоянием публики.
Сейчас певица уверена, что экс-супруг использовал ее ради получения различной выгоды — от материальной до получения гражданства.
В эфире программы «Секрет на миллион» Лолита рассказала, что Дмитрий хотел, чтобы она помогла ему приобрести жилье и начать свой бизнес. Но Милявская ограничилась тем, что подарила ему автомобиль.
В итоге, когда все слова уже были сказаны и развод был неизбежен, певица выставила Иванова из дома с вещами и выдала ему конверт с деньгами.
"Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги", — цитирует слова звезды РИА Новости.
Милявская и Иванов прожили вместе девять лет.
Как сообщал «Рамблер», эпатажная певица стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором откровенно рассказала о жизни с пятым мужем. Певица призналась, что содержала не только супруга, но и его любовницу, о которой узнала давно.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , РИА Новости
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