«Прощай, Пашка»: звезды скорбят по Паше Фейсконтролю

«Прощай, Пашка»: знаменитости скорбят по Паше Фейсконтролю

Стало известно о смерти одного из самых известных клубных промоутеров.

Под последним постом в Instagram Павла Пичугина, известного под именем «Паша Фейсконтроль», знаменитости и простые поклонники выражают соболезнования, и пишут слова прощания с легендой.

«Прощай, Пашка», — написал Вадим Галыгин.

«… Правда значит», — прокомментировал рэпер Птаха.