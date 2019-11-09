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«Прощай, Пашка»: знаменитости скорбят по Паше Фейсконтролю 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Прощай, Пашка»: звезды скорбят по Паше Фейсконтролю
Фото: @pashafacecontrolll
Стало известно о смерти одного из самых известных клубных промоутеров.
Под последним постом в Instagram Павла Пичугина, известного под именем «Паша Фейсконтроль», знаменитости и простые поклонники выражают соболезнования, и пишут слова прощания с легендой.
«Прощай, Пашка», — написал Вадим Галыгин.
«… Правда значит», — прокомментировал рэпер Птаха.
DJ Smash подтвердил «Звезде», что Паша Фейсконтроль скончался. Известно, что его не стало из-за проблем со здоровьем. У известного клубного промоутера произошла остановка сердца. Ему было 38 лет. Он стал знаменитым в нулевых годах, когда контролировал вход в наиболее дорогие и модные заведения столицы.
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Ширман , Вадим Галыгин
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