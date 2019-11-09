Рынска сообщила, что Малашенко принес ее в жертву

Вдова бывшего медиамагната Игоря Малашенко призналась, что ушла бы от мужа, если бы знала, что он не внесет ее в завещание.

«Какое чудовищное предательство по отношению ко мне. Игорь принес меня и себя в жертву финансовому сверхблагополучию своих детей. Он лишил нас спокойной жизни, чтобы сделать детей мультимиллионерами», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Речь идет о том, что Малашенко ранее оформил очень дорогую страховку, по которой в случае его смерти дети (у покойного трое детей от предыдущего брака) есть получили бы большие выплаты.

Божена пишет, что чувствовала себя ущемленной в финансовом плане, так как немало средств уходило на оплату страхового полиса.

«В 2008 году, а не за год до развода, как я думала, Игорь купил очень дорогой life insurance. Страховку. Которая стоила 70 тыс. долларов в год. Да, Карл, семьдесят тысяч. (…) Про страховку Игорь ничего мне не рассказывал. Говорил просто, что у него нет на меня денег… Вместе с питанием расходы на меня составляли не более 30 тыс. долларов в год. Семья же со страховкой стоила 500 тыс. долларов в год», — пишет вдова.

Теперь, когда она разобралась в финансовых делах покойного супруга, Рынска полна негодования и разочарования.

«Он жил со мной семь с половиной лет. И обязан был хоть как-то обезопасить меня. Он предлагал разные варианты. Я на все была согласна. Но он не один вариант не довел до конца. Я с ним скиталась по странам и потеряла возможность постоянной работы»

Как пишет «Рамблер», ранее Рынска заявляла, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко. По ее словам, ребенка вынашивает суррогатная мать.

Рынску подозревали в желании использовать ребенка, чтобы претендовать на более значительную долю наследства Малашенко.