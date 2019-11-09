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«Пять дней безумной боли»: Ефременкова заболела на Сейшелах 

Рамблер 34 минуты назад
Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Фото: Instagram
Болеть плохо всегда, занемочь в чужой стране плохо вдвойне.
Телеведущая Юлия Ефременко во время съемок на Сейшельских островах почувствовала себя плохо. Амбулаторно врачи девушке помочь не смогли. Юлию пришлось госпитализировать.
Дело усложнило то, что она там осталась совсем одна — ее друг буквально накануне улетел с Сейшел.
Диагноз долго не могли поставить, общее лечение не помогало, и Юле было очень тяжело. К счастью, в больнице доктора определили, что с девушкой, и сейчас она уже чувствует себя лучше.
Об этой неприятной истории телезвезда рассказала в своем инстаграме.
«Эти 5 дней были самыми страшными в моей жизни … Мама в другой стране, любимый накануне улетел…Пять дней высокой температуры, пять дней безумной боли в животе, бред, упадок сил я даже ходить не могла …Все эти дни мне капали но все было тщетно … Эту ночь я провела в госпитале Под присмотром врачей! Диагноз поставлен, температуру сбили, боли уменьшились…Спасибо маме (я даже не представляю как разрывалось ее сердце когда она слышала вместо голоса просто шептание своего ребёнка), моему любимому (который поставил на уши всех), всем моим друзьям и близким, коллегам … спасибо за вашу поддержку и заботу!» — написала она.
Диагноз свой Юлия озвучивать не стала.
«Юлечка! Привет тебе из города Гродно Белоруссия, скорейшего выздоровления, ты умничка…», «Юлечка, здоровья Вам», — переживают за девушку подписчики.
Как писал «Рамблер», Юлия Ефременкова стала известна благодаря телепроекту «Дом-2», так как она является одной из его ведущих.
Девушка давно мечтала о собственном жилье и недавно смогла приобрести квартиру. 31-летняя красавица рассказала об этом своим поклонникам.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес
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