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Харламов взвинтил цены на корпоративы после скандала с женой 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Харламов взвинтил цены на корпоративы после скандала
Фото: РИА Новости
СМИ пишут, что после скандала, разразившегося вокруг секс-сцены в новом фильме Кристины Асмус, дела ее супруга Гарика Харламова пошли в гору. Отмечается, что такса юмориста поднялась в разы. Теперь артист берет за корпоратив 50 тысяч долларов.
Если посмотреть Instagram юмориста, можно обратить внимание, что его посты стали набирать огромное количество лайков, а одежду из его интернет-магазина раскупают, как горячие пирожки.
При этом пользователи продолжают муссировать скандальную сцену с участием жены Харламова. Они осуждают его за то, что он позволил жене сняться в таком откровенном фильме, пишет Утро.ru.
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Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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