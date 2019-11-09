Харламов взвинтил цены на корпоративы после скандала с женой

СМИ пишут, что после скандала, разразившегося вокруг секс-сцены в новом фильме Кристины Асмус , дела ее супруга Гарика Харламова пошли в гору. Отмечается, что такса юмориста поднялась в разы. Теперь артист берет за корпоратив 50 тысяч долларов.

Если посмотреть Instagram юмориста, можно обратить внимание, что его посты стали набирать огромное количество лайков, а одежду из его интернет-магазина раскупают, как горячие пирожки.

При этом пользователи продолжают муссировать скандальную сцену с участием жены Харламова. Они осуждают его за то, что он позволил жене сняться в таком откровенном фильме, пишет Утро.ru.