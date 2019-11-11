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Во время съемок «План Б» на Бузову напали дикие обезьяны 

Teleprogramma.pro + ещё 4 2 часа назад
Бузова подверглась нападению обезьян
Фото: Инстаграм
Представители телеканала ТНТ рассказали Teleprogramma.pro о том, как проходили съемки популярного проекта «План Б». Это шоу, на котором Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов ищут своих вторых половинок.
Съемки проекта проходили на индонезийском острове Бали. Природа там красивая, но и опасная.
Однажды Ольга Бузова отправилась в свой выходной день на экскурсию и на нее напали… дикие обезьяны! Многие, наверное, знают, что на Бали их тысячи, и ведут себя животные самым наглым образом.
К счастью, назойливые представители фауны не причинили физического вреда телеведущей, зато украли у нее модные очки.
Вообще, из-за засилья обезьян представителям телеканала пришлось даже выделить администратора, который прогонял животных из домов. В противном случае, они врывались на виллы и воровали продукты.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимур Батрутдинов , Ольга Бузова , Бали
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