Бузова подверглась нападению обезьян

Во время съемок «План Б» на Бузову напали дикие обезьяны

Представители телеканала ТНТ рассказали Teleprogramma.pro о том, как проходили съемки популярного проекта «План Б». Это шоу, на котором Ольга Бузова Тимур Батрутдинов ищут своих вторых половинок.

Съемки проекта проходили на индонезийском острове Бали . Природа там красивая, но и опасная.

Однажды Ольга Бузова отправилась в свой выходной день на экскурсию и на нее напали… дикие обезьяны! Многие, наверное, знают, что на Бали их тысячи, и ведут себя животные самым наглым образом.

К счастью, назойливые представители фауны не причинили физического вреда телеведущей, зато украли у нее модные очки.

Вообще, из-за засилья обезьян представителям телеканала пришлось даже выделить администратора, который прогонял животных из домов. В противном случае, они врывались на виллы и воровали продукты.