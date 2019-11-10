«Слеза прошибает»: Шура переживает за Заворотнюк

«Слеза прошибает»: Шура очень переживает за Заворотнюк

Певец Шура рассказал, что очень переживает из-за болезни Анастасии Заворотнюк

Им довелось вместе работать, и несчастье, случившееся с актрисой, не оставляет его равнодушным. Тем более, об онкологии он знает не понаслышке и самому доводилось переносить химиотерапию.

«Сегодня, например, очень переживаю за Настю Заворотнюк, мы много раз работали вместе: каждый день, только вспомню о ней, слеза прошибает», — цитирует слова эпатажного исполнителя Teleprogramma.pro.

Впрочем, Шура вообще считает себя человеком чрезвычайно впечатлительным. Страдания других людей, по его словам, заставляют страдать и его.

Возможно из-за такой впечатлительности у певца много различных страхов.

Он очень боится воды — поэтому покупки какой-либо яхты даже не рассматривает.

Страх высоты тоже присутствуем — даже по мосту в парке «Зарядье» ходить некомфортно. Но, как ни странно, на самолетах Шура летает без проблем.