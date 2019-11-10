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«Слеза прошибает»: Шура очень переживает за Заворотнюк 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Слеза прошибает»: Шура переживает за Заворотнюк
Фото: Instagram
Певец Шура рассказал, что очень переживает из-за болезни Анастасии Заворотнюк.
Им довелось вместе работать, и несчастье, случившееся с актрисой, не оставляет его равнодушным. Тем более, об онкологии он знает не понаслышке и самому доводилось переносить химиотерапию.
«Сегодня, например, очень переживаю за Настю Заворотнюк, мы много раз работали вместе: каждый день, только вспомню о ней, слеза прошибает», — цитирует слова эпатажного исполнителя Teleprogramma.pro.
Впрочем, Шура вообще считает себя человеком чрезвычайно впечатлительным. Страдания других людей, по его словам, заставляют страдать и его.
Возможно из-за такой впечатлительности у певца много различных страхов.
Он очень боится воды — поэтому покупки какой-либо яхты даже не рассматривает.
Страх высоты тоже присутствуем — даже по мосту в парке «Зарядье» ходить некомфортно. Но, как ни странно, на самолетах Шура летает без проблем.
Как ранее писал «Рамблер», Александр заявил, что, вопреки распространенным слухам, нетрадиционная ориентация — это не про него.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Налог на имущество , Лихие девяностые , Здоровье Заворотнюк , Анастасия Заворотнюк
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