Яна Рудковская: «Мы решили расстаться!»

Поклонники Яны Рудковской с нетерпением ждали премьеру шоу «ЯнаСупер».

Но такого сюрприза, который преподнесла им телеведущая, они никак не ожидали.

«Мы решили расстаться», — приводит слова Рудковской 5 канал.

Да, как и в прочих семьях, в звездной семье Плющенко-Рудковская не без трудностей.

Зрители шоу узнали, что малыш Гном Гномыч начал проявлять характер, порой не с лучшей стороны.

В отношениях с супругом у Яны тоже все не так безоблачно. Да, у одной из самых красивых звездных пар тоже есть проблемы.

Рудковская рассказала, что накануне конкурса «Новая волна» они с супругом серьезно поругались, в результате чего продюсер поехала на конкурс в одиночку, а Евгений отправился отдыхать в компании друзей.

Кроме того, Плющенко сначала был категорически против телепроекта.

Так что фраза про расставание публику взволновала. Подписчики начали задавать вопросы в соцсетях, но ответов пока не получили.

Все же публика надеется, что имеет место быть иносказание и интрига — и разлука будет временной и по делу.