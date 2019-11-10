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Яна Рудковская: «Мы решили расстаться!» 

Рамблер + ещё 3 45 минут назад
Поклонники Яны Рудковской с нетерпением ждали премьеру шоу «ЯнаСупер».
Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Но такого сюрприза, который преподнесла им телеведущая, они никак не ожидали.
«Мы решили расстаться», — приводит слова Рудковской 5 канал.
Да, как и в прочих семьях, в звездной семье Плющенко-Рудковская не без трудностей.
Зрители шоу узнали, что малыш Гном Гномыч начал проявлять характер, порой не с лучшей стороны.
В отношениях с супругом у Яны тоже все не так безоблачно. Да, у одной из самых красивых звездных пар тоже есть проблемы.
Рудковская рассказала, что накануне конкурса «Новая волна» они с супругом серьезно поругались, в результате чего продюсер поехала на конкурс в одиночку, а Евгений отправился отдыхать в компании друзей.
Кроме того, Плющенко сначала был категорически против телепроекта.
Так что фраза про расставание публику взволновала. Подписчики начали задавать вопросы в соцсетях, но ответов пока не получили.
Все же публика надеется, что имеет место быть иносказание и интрига — и разлука будет временной и по делу.
Как писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться.
Комментарии71 
Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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