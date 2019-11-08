«Пошел он»: Серов отказался поддержать Малахова

Певец Александр Серов отказался поддержать Андрея Малахова , после того, как на телеведущего ополчились артистки, имена которых прозвучали в программе об эскортницах, сообщает «Собеседник» . Популярный некогда исполнитель назвал журналиста «сложным чуваком», который «в любой момент может подставить».

Скандал вокруг Малахова разразился после того, как в эфир вышли несколько выпусков его программы «Прямой эфир», в которых, как ранее сообщал «Рамблер», были озвучены «расценки» на популярных блогерш. Так, например, Кира Майер стоит 1,5 тысячи долларов за ночь, Дарья Друзьяк — 2,5 тысячи. При этом выводы в программе были сделаны на основе журналистских расследований, когда корреспонденты, представляясь девушкам богатыми бизнесменами, пытались договориться с ними об интиме. В результате Кира Майер, приглашённая в качестве гостьи, выбежала из студии, а Дарья Друзьяк свела все сказанное в шоу в шутку.

При этом в одном из выпусков был продемонстрирован список девушек-эскортниц, среди которых были указаны имена популярных артисток, в частности актрисы Натальи Рудовой и певицы Ольги Серябкиной. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, в результате которого обе девушки собрались подавать на Малахова в суд. При этом Рудова в соцсетях назвала телеведущего «сводником», поскольку он пытался познакомить ее с неким олигархом.

«Собеседник» выяснил, что журналиста в сложной ситуации не поддержит 65-летний певец Александр Серов. Артист заявил, что ранее Малахов уже его подвёл, когда сделал передачу, в которой пытался выяснить, насиловал ли Серов блогершу Дарью Друзьяк.