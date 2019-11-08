«Голос» полон интриг: Меладзе обвинил Гагарину в кумовстве

На Первом канале продолжается 8 сезон проекта «Голос». Очередной участницей слепых прослушиваний стала Наталья Сидорцова . Она рассказала, что пела уже с детства — на иностранном языке, не понимая слов. Наталья призналась, что выдвинула родителям ультиматум: если они не разрешат ей поступать в музыкальное училище, она будет бойкотировать сочинение, нужное для поступления на журфак МГУ . Тогда ее мама дала согласие.

Однако следующий момент всех удивил. Полина Гагарина заявила, что готова представить участницу.

«Это Наталья Сидорцова, потрясающая певица с феноменальным диапазоном, тембром, моя однокурсница. Та, которая писала за меня диктанты, потому что она слышала их сразу, а я не сразу», — рассказала певица.

Константин Меладзе обратился к Полине Гагариной со словами о том, что она напоминает ему Валерия Сюткина: «Половина Москвы училась в школе, в Школе-студии МХАТ, в одном дворе играли».

Гагарина ответила на это, что ей действительно повезло: она много с кем училась. Меладзе попросил участницу обратить внимание на то, что он нажал на кнопку еще в тот момент, когда она распевалась.

Разумеется, Полина предложила Наталье пойти в ее команду.

«Это кумовство», — пошутил Меладзе.

Тем не менее, конкурсантка выбрала именно его в качестве наставника.