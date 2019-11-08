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Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами 

РИА Новости 42 минуты назад
Адвокат Заворотнюк высказался о ее долгах
Фото: РИА Новости
Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость. Об этом он заявил "Вечерней Москве".
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Ранее в СМИ появилась информация, что у находящейся на лечении актрисы накопилась задолженность в размере 24 тысяч рублей, которая, вероятно, связана с ее московской квартирой.
Пастернак сомневается, что вопрос дойдет до суда.
"Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — сказал Пастернак.
Он подчеркнул, что готов помочь актрисе и ее семье.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто артистка находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.
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Теги:
Шоу-бизнес
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