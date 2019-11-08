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Ургант высмеял раскрывшего зарплаты ведущих Малахова 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Ургант высмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих
Фото: Александр Вильф/«РИА Новости»
Иван Ургант прокомментировал слова Андрея Малахова о зарплатах телеведущих Первого канала.
В эфире программы «Вечерний Ургант» Иван рассказал зрителям о нашумевшем признании Малахова, сделанном в интервью Ксении Собчак. В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» Малахов заявил, что получал на Первом канале 50 тысяч долларов в месяц (около 3,2 млн рублей). При этом он упомянул, что на телеканале были и более высокооплачиваемые звезды: Иван Ургант и Владимир Познер.
«Выбрал, конечно, две фамилии… Вот зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Вообще, если честно, мы все — коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать:
«Я зарабатывал на Первом канале 3 миллиона, больше меня получал только Познер. Всё», — сказал Ургант, комментируя слова Малахова.
Он также пошутил, что каждый день ездит на работу на автобусе и питается лапшой быстрого приготовления.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Иван Ургант , Владимир Познер , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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