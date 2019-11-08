Ургант высмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих

Ургант высмеял раскрывшего зарплаты ведущих Малахова

В эфире программы «Вечерний Ургант» Иван рассказал зрителям о нашумевшем признании Малахова, сделанном в интервью Ксении Собчак . В Youtube-шоу «Осторожно, Собчак!» Малахов заявил, что получал на Первом канале 50 тысяч долларов в месяц (около 3,2 млн рублей). При этом он упомянул, что на телеканале были и более высокооплачиваемые звезды: Иван Ургант и Владимир Познер

«Выбрал, конечно, две фамилии… Вот зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Вообще, если честно, мы все — коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать:

«Я зарабатывал на Первом канале 3 миллиона, больше меня получал только Познер. Всё», — сказал Ургант, комментируя слова Малахова.

Он также пошутил, что каждый день ездит на работу на автобусе и питается лапшой быстрого приготовления.