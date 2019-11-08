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«Не по-товарищески»: Ургант засмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ургант высмеял Малахова, раскрывшего зарплаты телеведущих
Фото: Александр Вильф/«РИА Новости»
Иван Ургант прямо во время своего вечернего шоу прокомментировал откровения Андрея Малахова о зарплатах на Первом канале. Напомним, в интервью Ксении Собчак популярный ведущий признался, что получал более 3 миллионов рублей в месяц, а его коллеги Познер и Ургант — еще больше.
Озвучив эту информацию зрителям, Иван начал шутить, что каждый день ездит на работу на автобусе, а в перерыв питается лапшой быстрого приготовления.
«Выбрал, конечно, две фамилии… — прокомментировал он слова Малахова. — Вот зачем Андрей взял и одной фразой лишил сна Дмитрия Нагиева? Вообще, если честно, мы все — коллеги, на самом деле дружим, и это как-то не по-товарищески. Мы же в хороших отношениях с Андреем. Ну мог просто сказать: «Я зарабатывал на Первом канале 3 миллиона, больше меня получал только Познер. Всё».
Завершил свое высказывание Иван шуткой про то, что теперь у Ксении Собчак не будет шоу на Первом.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Иван Ургант , Андрей Малахов , Ксения Собчак
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