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У сына Меньшовой новая пассия 

Рамблер 1 час назад
У сына Меньшовой новая пассия
Фото: © vk.com/ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР
Сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин уже полгода встречается со студенткой ГИТИСа Светланой Бушуевой, сообщает Starhit. Пара пока не выходит в свет, но вместе путешествует.
21-летний Гордин в настоящее время работает в труппе Театрального центра «На Страстном». Его избраннице 20 лет, она учится на актерском факультете ГИТИСа. Молодые люди познакомились через общих друзей, и практически сразу у них завязались отношения.
«Оба творческие, наверное, поэтому и сошлись», — цитирует издание слова знакомых пары.
Недавно Гордин и Бушуева приехали из романтического путешествия по Латвии. Пара пока не посещала вместе светские мероприятия, но оба строят большие планы на будущее. Девушка уверяет, что влюблена в «самого замечательного человека».
«Андрей тот, с кем могу обсудить все проблемы. Он всегда знает, когда нужно оставить меня одну, а когда категорически нельзя. Умеет подобрать нужные слова, чтобы успокоить и рассмешить», — заявила Бушуева.
Удалось ли девушке уже познакомиться с именитыми родственниками своего молодого человека, пока не известно.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Юлия Меньшова критически высказалась о любви россиян к различным ток-шоу. Интерес зрителей к программам, в которых обсуждается чужая смерть, постель и деньги, актриса назвала «деградацией общества». По её словам, скандальный контент отечественных ток-шоу можно сравнить с дозой наркотика, потребность в которой со временем увеличивается.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Юлия Меньшова , StarHit
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