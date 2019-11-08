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«Лучшее снотворное на ночь — мультиоргазм!»: порноактриса поделилась секретом здоровья 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Мультиоргазм»: порноактриса раскрыла секрет здоровья
Фото: @berkova
Осенью все труднее вести нормальный образ жизни: за окном серость и слякоть, да еще и нормально выспаться удается все реже. Секретами бодрости с нами поделилась актриса, которой точно не дают уснуть — Елена Беркова.
"Я — «сова». Люблю поваляться в кровати часиков до 11-12, но если никуда ехать не нужно. А ехать куда-то нужно всегда! Поэтому, редко удается поспать подольше. Бывает такое — несколько дней подряд вечеринка или выступление, а утром съёмка. Аренду локации с фотографом ну никак не перенести, особенно когда задействована целая команда с гримерами и стилистами. Хронической усталости у меня нет, я периодически устаю, иногда очень сильно. Но я энергична, когда завожусь. А завожусь я от съёмок ух, как! Моей выдержки хватает на несколько часов фото-мучений. Ну а если мы снимаем кино, вы сами знаете, там мне нет равных по экспрессии. Обычно мне хватает 6-8 часов чтобы выспаться, но сплю я в среднем 5-6", — рассказала в недавнем прошлом порноактриса.
Согласно опросу, больше трети россиян постоянно не высыпаются в будние дни. Это связано с учебой и сверхурочной работой.
"Секрет хорошего сна? Качественный секс! После оргазма я засыпаю, как младенец. Но обычно, одного оргазма мне мало, как бы я ни устала. Поэтому на сон остается меньше времени, потому что я не могу променять на него секс. Препараты для сна я не принимаю, стараюсь не играть с биологическими процессами. Многое можно заменить душистым чаем с мятой, тёплыми объятиями любимого мужчины, или одним бокалом красного сухого вина. Перебирать с алкоголем на ночь я тоже не советую. Редко, но бывает я читаю на ночь, это тоже успокаивает. Но повторюсь, лучшее снотворное на ночь — это мультиоргазм. Чтобы оставаться в форме, я рекомендую фитнес, свежие овощи и фрукты, ну и конечно не пренебрегать услугами косметолога — следить за внешним и внутренним здоровьем, не нервничать. Ну и конечно тайский массаж", — дополнила Елена свой идеальный вариант прекрасного сна.
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Теги:
Шоу-бизнес , Елена Беркова
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