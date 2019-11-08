«Мультиоргазм»: порноактриса раскрыла секрет здоровья

«Лучшее снотворное на ночь — мультиоргазм!»: порноактриса поделилась секретом здоровья

Осенью все труднее вести нормальный образ жизни: за окном серость и слякоть, да еще и нормально выспаться удается все реже. Секретами бодрости с нами поделилась актриса, которой точно не дают уснуть — Елена Беркова

"Я — «сова». Люблю поваляться в кровати часиков до 11-12, но если никуда ехать не нужно. А ехать куда-то нужно всегда! Поэтому, редко удается поспать подольше. Бывает такое — несколько дней подряд вечеринка или выступление, а утром съёмка. Аренду локации с фотографом ну никак не перенести, особенно когда задействована целая команда с гримерами и стилистами. Хронической усталости у меня нет, я периодически устаю, иногда очень сильно. Но я энергична, когда завожусь. А завожусь я от съёмок ух, как! Моей выдержки хватает на несколько часов фото-мучений. Ну а если мы снимаем кино, вы сами знаете, там мне нет равных по экспрессии. Обычно мне хватает 6-8 часов чтобы выспаться, но сплю я в среднем 5-6", — рассказала в недавнем прошлом порноактриса.

Согласно опросу, больше трети россиян постоянно не высыпаются в будние дни. Это связано с учебой и сверхурочной работой.