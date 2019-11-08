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Волочкова похвасталась фигурой в крошечном бикини 

Рамблер 1 час назад
Волочкова похвасталась фигурой в крошечном бикини
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова похвасталась в Instagram фигурой в крошечном красном бикини.
Она разместила фото, на котором она стоит на подиуме в миниатюрном красном купальнике и туфлях на высоком каблуке.
В подписи к фото балерина поинтересовалась у подписчиков, многие ли из них могут позволить себе облачиться в мини бикини.
«Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих…», — добавила Волочкова.
Недавно Анастасия Волочкова сделала новую стрижку — балерина укоротила волосы и оставила косую челку.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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