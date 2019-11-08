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«Мне хотелось бы ее поддержать»: Алена Кравец записала песню для Заворотнюк 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Алена Кравец записала песню для Заворотнюк
Фото: globallookpress.com
Не так давно Алена Кравец выпустила песню под названием «Я не такая, как все». Во время записи композиции она узнала о кончине своей подруги Юлии Началовой. Тогда певица решила посвятить новый трек ей.
«Мне хотелось поделиться своей светлой печалью и поблагодарить Юлю за то, что была на этой свете рядом, радовала собой и оставалась нашим солнышком», — признается она.
Спустя несколько месяцев в свет выходит новая работа Кравец. Песня получила название «Сильная». Нетрудно догадаться, что она посвящена другой знаменитости, борющейся со страшной болезнью, — Анастасии Заворотнюк. Певица убеждена, что актриса демонстрирует всю свою силу и волю в сражении против недуга.
«И мне хотелось бы ее поддержать, пожелать справиться с бедой и снова покорять нас красотой, талантом, её неподражаемой харизмой. Я уверена, что у нее и ее близких хватит терпения, силы и крепости духа», — говорит Кравец.
Алена признается, что считает женщин сильнее мужчин.
«На ней больше обязанностей и ответственности — заниматься семьей, домом, быть красивой и женственной, чтобы нравится и соответствовать своему спутнику и окружающим», — говорит она и добавляет, что хотела бы, чтобы «Сильная» стала гимном всем женщинам, которые не боятся трудностей.
Актриса верит, что Бог может сотворить чудо. Презентация нового трека запланирована на декабрь. Тогда же Алена презентует собственную марку духов.
«Чтобы сила женщины была не только внутри, но и, сногсшибательно, — снаружи», — объясняет Кравец.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Алена Кравец
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