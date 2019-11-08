Мать Децла прокомментировала документалку о рэпере

Мать прокомментировала фильм о Децле

Мать рэпера Дэцла Ирина Толмацкая прокомментировала фильм журналиста Романа Супера «С закрытыми окнами», посвященный ее сыну.

Толмацкая назвала фильм «не поверхностным», в котором ей «хватило всего».

Она предположила, что зрителям при просмотре картины нужно «глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни».

«Я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймёт его по-своему. Если этот фильм оставит впечатления, то всё не зря», — сказала Толмацкая телеканалу «360».