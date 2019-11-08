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Мать прокомментировала фильм о Децле 

Рамблер 1 час назад
Мать Децла прокомментировала документалку о рэпере
Фото: ТАСС
Мать рэпера Дэцла Ирина Толмацкая прокомментировала фильм журналиста Романа Супера «С закрытыми окнами», посвященный ее сыну.
Толмацкая назвала фильм «не поверхностным», в котором ей «хватило всего».
Она предположила, что зрителям при просмотре картины нужно «глубже копать, думать и задумываться над смыслом жизни».
«Я вижу, что люди вложили в этот фильм душу, но каждый поймёт его по-своему. Если этот фильм оставит впечатления, то всё не зря», — сказала Толмацкая телеканалу «360».
Как сообщал «Рамблер», рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, умер 3 февраля в возрасте 35 лет. Он скончался после выступления в Ижевске, причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Роман Супер , Кирилл Толмацкий
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