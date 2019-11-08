Рэпера Lil Pump покусала змея 

Американский рэпер Lil Pump опубликовал в Instagram видеоролик со съемочной площадки нового клипа.
В видео видно, как его кусает змея, которую принес один из ассистентов артиста. Музыкант резко отшвырнул пресмыкающееся.
"Меня сейчас змея укусила, надеюсь, не умру", — поделился переживаниями Lil Pump, показав большой окровавленный укус на тыльной стороне ладони.
В комментариях рэперу советуют обратиться к врачу.
Настоящее имя Lil Pump — Газзи Гарсия, музыканту 19 лет. Работал в коллаборации с Канье Уэстом.