Бондарчук проболтался о свадьбе Снигирь и Цыганова

Бондарчук рассекретил свадьбу Снигирь и Цыганова

В эфире программы "Кино в деталях" Бондарчук, ведущий программы, заметил у Евгения Цыганова обручальное кольцо на руке. "У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя?" — намекнул Бондарчук Цыганову, однако вопрос артист проигнорировал.

Цыганов представил в программе Бондарчука фильм "Девятая", где сыграл роль петербургского " Шерлока Холмса ".