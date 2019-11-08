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Бондарчук рассекретил свадьбу Снигирь и Цыганова 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Бондарчук проболтался о свадьбе Снигирь и Цыганова
Фото: РИА Новости
Режиссер Федор Бондарчук рассекретил тайную свадьбу актеров Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, передает SunMag.
В эфире программы "Кино в деталях" Бондарчук, ведущий программы, заметил у Евгения Цыганова обручальное кольцо на руке. "У тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя?" — намекнул Бондарчук Цыганову, однако вопрос артист проигнорировал.
Цыганов представил в программе Бондарчука фильм "Девятая", где сыграл роль петербургского "Шерлока Холмса".
Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой 17 сентября.
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Теги:
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Шерлок Холмс , Юлия Снигирь , Евгений Цыганов , Федор Бондарчук
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